В Красноярске на рынке нашли сотни мигрантов, нарушающих закон; в Москве мигрант пытался изнасиловать женщину-инвалида

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В Красноярке правоохранители провели рейд на рынке по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Поводом для рейда послужила попытка мигрантов с рынка в Ленинском районе дать взятку врио начальника полиции, чтобы один из них смог получить российское гражданство. В отдел полиции доставили 423 человека, из них 340 иностранцев (о том, успели ли оставшиеся 83 человека получить российское гражданство, и не было ли при этом нарушений, не сообщается).

В Тульской области задержали дагестанца, который избил таксиста в Люберцах, отказавшись оплачивать проезд.

В Москве незарегистрированный курьер-мигрант из Таджикистана пытался изнасиловать женщину-инвалида.

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APN.ru