Украинцы препятствуют эксгумации жертв Волынской резни, в Курскую область прибыла медик-"каннибал"

Украина обсуждает с Польшей эксгумацию останков жертв Волынской резни и, по заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, не препятствует этому процессу. Однако когда участница форума "Польша будущего" обвинила украинские власти в препятствовании эксгумации, Кулеба сказал, что можно "вспомнить много плохих вещей, которые поляки сделали украинцам и украинцы полякам" и предложил "оставить все это историкам".

В феврале 1943 года украинцы начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.