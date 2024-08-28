 

Украинцы препятствуют эксгумации жертв Волынской резни, в Курскую область прибыла медик-"каннибал"

Украина обсуждает с Польшей эксгумацию останков жертв Волынской резни и, по заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, не препятствует этому процессу. Однако когда участница форума "Польша будущего" обвинила украинские власти в препятствовании эксгумации, Кулеба сказал, что можно "вспомнить много плохих вещей, которые поляки сделали украинцам и украинцы полякам" и предложил "оставить все это историкам".

В феврале 1943 года украинцы начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.  

 

В Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал», пытавшую российских пленных. В материале для украинских СМИ женщина рассказывала, что ненавидит всех русских, считает их нелюдями и что едет в Курскую область убивать их и мучить.


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