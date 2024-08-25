Об аресте Павла Дурова

Редакция АПН никогда и не сомневалась в том, что западные страны вовсе не являются цитаделью свободы слова.

Проблема, однако, в том, что и Россия тут - тоже не образец поведения в этой сфере.

В конце концов, Дуров выехал отсюда не просто так - а именно из обоснованных опасений неприятных юридических случайностей.

А что мы имеем в сухом остатке по промежуточным результатам этой истории?

В России как нет, так и не было доверенной (не государством, а пользователями) платформы национального мессенджера, потому что каждый из пользователей, кто интересовался вопросом, имеет перед глазами неприятный, но очень разительный факт.

Мало того, что доступ к частным коммуникациям органы ФСБ и МВД в настоящее время могут получать фактически в безусловном порядке, но, при этом, такой доступ активно используется не столько для выполнения правоохранительными органами своих официальных обязанностей, сколько для каких-то мутных схем и криминального бизнеса.

В результате почтовые сервера некоторых крупных компаний национального масштаба превращены, по сути, в проходной двор. Много лет любой желающий может купить в Darknet доступ к чужой почте с этих серверов. И все об этом знают. И никто ничего не делает.

Очевидно, что найдётся не так много желающих доверить свои приватные коммуникации чисто российскому сервису, который, в отличие от аналогичных зарубежных сервисов, даже увидеть не может, что у него что-то забирают через СОРМ-3.

При таком подходе для российских компаний мессенджеры - это вообще не бизнес, они их и не развивают. VK последовательно закрыл ICQ и MRA, а больше ничего минимально популярного, базирующегося у нас в стране и не было.

Созданный VK во время официальной блокировки Telegram мессенджер ТамТам компания толком не рекламировала и он не пользуется сейчас серьёзной известностью.

Тем временем изрядная часть управления российскими войсками идёт через "Телегу". Давайте попробуем угадать с одного раза, что с этим будет дальше? Попадёт ли российская военная переписка нашему противнику? Останутся ли войска без надёжной связи?

Да, останутся.

С попытками внедрения альтернативных мессенджеров будет активно бороться наше военное руководство совместно с РКН.

В качестве альтернативы они будут требовать повсеместного внедрения специального военного мессенджера, который, во-первых, не будет работать, а во-вторых, будет доступен далеко не всем, кому он нужен.

Описание этого маршрута развития ситуации не является с нашей стороны пропагандой пораженчества.

Оно является прямым указанием на саботаж организации связи в войсках, который, по нашему оценочному мнению, был осуществлён командой предшествующего (или двух предшествующих) министров обороны.

Большая часть этих людей сейчас остаётся на местах. И они, мы в этом твёрдо уверены, не сделают ничего, чтобы исправить ситуацию.

Как сейчас нужно действовать министру обороны для того, чтобы быстро, одним рывком решить проблему "военного мессенджера" критически необходимого войскам?

Очевидно, что есть единственный рабочий путь - при посредничестве Минцифры договориться с VK у которого есть хоть какая-то рабочая технология, купить её и развернуть необходимый серверный софт на отдельной инфраструктуре, вывешенной в "большой интернет". Её вовсе не нужно жёстко изолировать от внешнего мира.

Достаточно прикрыть от доступа из зарубежных сегментов сети. А российский гражданский Интернет в нынешних обстоятельствах будет радикально лучше как среда передачи информации для военных, чем любая существующая наполовину только в презентациях система закрытой военной связи.