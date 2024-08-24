Во Франции антисемитизм вырос втрое, в Британии - более чем вдвое

Французские власти зафиксировали 887 правонарушений, связанных с антисемитизмом, за первую половину текущего года; за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 304 антисемитских проявления. Например, в результате поджога двух автомобилей перед синагогой и взрыва газового баллона, размещенного в одной из этих машин, пострадал сотрудник муниципальной полиции. В синагоге в этот момент находились пять человек, включая раввина.

Ранее сообщалось о рекордном числе антисемитских проявлений в Британии (1978 в январе-апреле 2024 года, более чем вдвое больше аналогичного периода прошлого года).

80% евреев ЕС считают, что антисемитизм в стране их проживания усилился.

На Крите толпа из двенадцати человек, приняв за еврея, избила туриста, который по национальности был арабом, но слушал песню на иврите.