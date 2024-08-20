МВД призывает не пользоваться камерами видеонаблюдения в Курской, Белгородской, Брянской областях; ВСУ стреляли по людям "как в тире"

Есть и другие рекомендации:

- "крайне не рекомендуется использование онлайн-сервисов знакомств. Противник активно использует такие ресурсы для легендированного сбора информации";

- военнослужащим в министерстве посоветовали не открывать приходящие от незнакомых лиц в мессенджерах или СМС-сообщениях какие-либо ссылки (гиперссылки) и по возможности избегать использования телефонов с большим количеством как служебной, так и личной информации;

- "контролировать и модерировать чаты, а также оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику";

- не выкладывать в социальных сетях и мессенджерах сделанные на видеорегистратор видеозаписи поездок или проводить трансляции/стримы при движении по автомагистралям, где также двигается военная техника в связи с опасностью обнародования "значимых для противника объектов";

- военнослужащим и представителям силовых структур в полиции рекомендовали отключить функцию "Люди рядом" в мессенджере Телеграм, убрать все фотографии, свидетельствующие о ведомственной принадлежности, изменить никнеймы, по которым можно отождествить гражданина как военнослужащего или представителя силового ведомства, проверить свои абонентские номера через специализированные ресурсы. "Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде "Лёша ФСБ", "Паша Росгвардия", "Миша 123 полк", этот номер нужно сменить, он скомпрометирован";

- служащим на территории Курской, Брянской и Белгородской областей рекомендуют закрыть свои персональные данные, убрать все геометки и привязки фотографий к геолокациям в социальных сетях, чтобы противник не мог выявить фактическое местоположение военных и силовиков;

- сотрудникам энергетической отрасли, в том числе атомной, убрать из соцсетей профессиональную принадлежность, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб противника.

В Курской области на данный момент известно о примерно полутораста мирных жителях, пострадавших при наступлении ВСУ. 75 из них находятся в больнице, известно о семнадцати погибших. Село Поречное практически разрушено, при том что там оставались мирные жители, в основном пожилые, связь с ними потеряна. Бойцы ВСУ прицельно, "как в тире", стреляли по покидавшим Суджу жителям.





В Белгородской области два человека ранены при атаке украинцев на село Маломихайловка. Ещё один человек ранен при атаке дрона на посёлок Октябрьский. Затем стало известно, что в Октябрьском ранены ещё трое, и ещё один мирный житель ранен в Ясных Зорях.

В Горловке, ДНР, два мирных жителя ранены при сбросе взрывчатки на автомобиль. В Кировском районе Донецка при сбросе взрывчатки ранены мужчина 1980 г.р. и женщина 1989 г.р.