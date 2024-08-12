Человек у серой стены

В мутное и вязкое лето 2024г, после незадавшейся, но ещё не забытой пандемии, человечеству обещали конец изобилия и все взаимоисключающие страсти одновременно - то войну, то дискотеку, то понос, то золотуху, то засуху, то потоп, то бодипозитив, то голод; когда ретроградный Меркурий и плотоядный Юпитер зависли над чёрными Лунами, а Сатурн решительно откатился в созвездие Песца,- президент Макрон распустил Национальную ассамблею и начал Олимпийские игры.

Несколько неприятных моментов президенту Макрону пришлось пережить, сразу после роспуска, когда в панической бойне за власть над «советами» этой страны его не откритиковали только ленивые и коматозные.

Сначала президент Макрон пробовал снова вырулить на наезженную колею хорошо отработанным методом "коммуникаций" и много говорил. Выходил один он на трибуну у серой стены, где над левым его плечом громоздился ходульный лозунг «ВМЕСТЕ! Президентское большинство», делал удручённое лицо из надменного и вещал шаблонами о единении народов под флагом Евросоюза.

Вместе, однако, никак не получалось. Вместе не хотели ни правые, ни левые, ни центристы. Вместе не хотели ни Палестина, ни Израиль, ни Россия, ни Украина, ни Венесуэла, ни Соединённые Штаты Америки. А все распущенные фракции французского парламента прежде всего не могли договориться именно по этим перечисленным поводам и только потом уже по поводу мигрантов и пенсионной реформы. Потому что бессердечно прав был Михаил Афанасьевич: когда разруха уже не в головах, а в клозетах, удобнее всего заниматься судьбами любых «испанских оборванцев», вместо того, чтобы чистить собственный сарай.

Когда президента Макрона кулуарно убедили, что теперь лучше всего помолчать и дать оппонентам самим измордовать друг друга, - он уехал на побережье и выгулял там вспотевших папарацци, показавшись на улицах города Ле Туке в образе хипстера подросткового возраста - люкс-кроссовки, кожа-куртка, чудо-кепка. И на этот раз его забили критикой даже пробудившиеся коматозные.

Олимпийскими играми президент Макрон решил выйти в дамки (не мальчиком, но мужем...), поставив на карту всё.

В котёл этих игр были брошены все те силы, которые возводили на трон и обеспечивали дальнейшее продвижение президента Макрона и проводимой им не то, чтобы политики, но концепции.

К охране этих самых "сил" решительно привлекли всех представителей правопорядка и безопасности, изъяв их отовсюду, где они были необходимы - от армии, до полиции. Из информационных сводок исчезла криминальная хроника, лагеря нелегальных мигрантов и ситуация в Новой Каледонии. Всем везде официально стало "ша", все успокились, обнялись иобъединились.

Если бы не англичане, так не вовремя и не политкорректно восставшие против обычаев некоторых вечно угнетённых народов убивать ножом всех, кто не нравится, включая европейских девочек 6, 7 и 9 лет, - и эти "Игры" прошли бы без сучка и задоринки, не подпортив "чувство всеобщего единения", которое до сих пор портили исключительно Путин, да крайне правые консерваторы, шовинисты, расисты и фашисты всех мастей.

Сучок с задоринкой, правда, оказались ощутимыми ещё до англичан.

Церемонию открытия лишний раз разбирать здесь вряд ли стоит. Её уже потрудились расчленить на составляющие даже коматозные. Не говоря уже об искусствоведах и библеистах.

Со своей стороны повторю, что это была смелая попытка протестировать мировое сообщество. Не столько на восприятие и на принятие "нового мира", с его новыми порядками и новым транс*-человечеством, сколько на способность самих новых "миротворцев" вовремя откатить назад и переубедить часть шокированного населения, что показанные реалии вовсе не так страшны, как их малюют недоросшие до глубинного понимания консерваторы, шовинисты, расисты и фашисты всех мастей.

Результат оказался ожидаемым и одобряемым, точь в точь, как в изначальном тестировании пандемией: во всех странах и диаспорах, то самое "президентское большинство" на серой стене под крупным шрифтом слова "ВМЕСТЕ" послушно заглотило пояснение о «языческих богах», против «Тайной Вечери». И ещё успело покрасоваться друг перед другом и десятком подписчиков мнимым интеллектом, позволившим им самим, без подсказок Гуглов и Виклопедий, подняться над био-быдлом и отличить Вакха от Гракха, а Диомеда от Диониса.

Церемонию закрытия этих «игр» и показательных выступлений нового порядка столь же ожидаемо тщательно отсмотрели через призму всех возможных трактовок, под микроскопом и телескопом Хаббл одновременно.

Отметили все сахарные косточки сброшенные французской нации и её культуре с барского плеча: прекрасное исполнение "Марсельезы" классическим (!) симфоническим оркестром; отсыл к Эдит Пиаф и небу над Парижем; непонятное, но сильно затянутое шествие французского чемпиона в освобождённом от публики и начисто выметенном саду Тюльри. Куда он так долго шёл и зачем осталось не разьяснённым, но тот факт, что свечу (или олимпийский огонь) он задул в самом начале, а не в конце церемонии тоже отметили.

Отметили грандиозное свето-шоу на стадионе, неловкую режиссуру в стиле лоскутно бесформенного одеяла и прекрасные лица спортсменов со всего мира. Ну, или почти со всего.

Особенно отметили чересчур рьяно раздуваемое веселье, подискусноснятой картинкой всеобщего "единения", заставившего отступить и сникнуть все ожидающие в ночи, за ярким стадионом проблемы, затупить и отбросить далеко в темноту от праздника все дамокловы мечи.

Пусть завтра проблемы вернутся и снова поставят ребром вопросы, ответы и фракции в парламенте. Президент Макрон уже успел заявить, что выиграл и этот раунд, потому, де, что французы «поняли, как хорошо им вместе»и что «вместе они могут всё». Считывай, «вместе с этим президентом».

В мутное лето 2024г, под ретроградным Меркурием и вертухаем Сатурном, в самый разгар жары и отпусков, настроение после бала сейчас мало похоже на энтузиазм, но безусловно напоминает облегчение. Игры прошли без жертв и трагедий. Пока это главное. Пусть и временное послабление, но отнюдь не затишье.

Сейчас президент Макрон и его свита будут долго и самозабвенно смаковать глянцевую победу и одномоментный успех, которым они отныне намереваются щеголять при очередных нападках и обвинениях в отсутствии действенной программы.

На самом деле, действенная программа была, есть и, как говорится, будет есть. И человечеству её наглядно предъявили. Как и должно и как водится у представителей «нового порядка». Всё тайное для реализации должно стать явным и быть представлено, как некий «перформанс», который, что твой фригийский колпак, завсегда можно перетолковать, да вытолковать, если возникнут возражения и протесты.

Вы неправильно поняли. Вы дурно мыслите. Вы глупо пугаетесь. Вы настырные комплотисты. Я вам больше скажу: вы опасные сектанты и недолеченные психопаты. Вы проецируете ваши страхи, ваше невежество и вашу недалёкость на произведения настоящего искусства и напрасно очерняете его мастеров.

Каким невоздержанным воображением и замутнённым сознанием нужно обладать, чтобы в "межгалактическом десанте" (как это определили уполномоченные официальные источники, уровня газеты "Фигаро") увидеть неких серо-голубых безликих существ, непонятного инопланетного происхождения, опускающихся «на развалины исчезнувших цивилизаций», а в перeкати-поле олимпийских кольцах - некие порталы для проведения чего-то человечеству чуждого!

Ничто не может быть чуждым человечеству. И удивительное количество внезапно обьявившихся на этой олимпиаде «транс*-созданий», как улучшенных версий доселе зажимаемой человеческой природы, невнятного* пола и неточно подсчитаных хромосом это успешно доказало.

На развалинах исчезнувших цивилизаций, «межгалактический десант» заново отрывает и заставляет звучать по-новому (по-новому миру и порядку) давно забытые и сильно устаревшие олимпийские игры. Где уже не важна ни красота человеческого тела, ни сила человеческого духа, ни азарт спортивного состязания, ни даже разница между мужчиной и женщиной.

А важен «бодипозитив» и безоглядная вера в благие намерения тех, кто возомнил себя царём природы и теперь хочет, чтобы вы делали так, как он велит.

Одно последнее уточнение.

Тот золотом обшитый персонаж, с шипами и лучами, весь такой перепончатый.В костюме креативного швейцарского дизайнера Кевина Жерманье вам был представлен "Voyager Golden Record", который запустили в космическое пространство в 1977г, битком набитым информацией о планете и роде человеческом. На случай розыска и приглашения к нам с десантом внепланетных цивилизаций. Так гласит официальная версия, уже озвученная уполномоченными комментаторами уровня газеты «Фигаро». Во избежание ненужных конфузий и возмущений. Как в случае с "Тайной Вечерей" и тестикулами Диониса.

Моя скромная трактовка официальной версии не подчиняется. Но её всегда можно перетолковать и потом вытолковывать до бесконечности, при желании и умении.

Я считаю, что этот персонаж - тот самый «Падший ангел», которого в своих видениях изображал Гюстав Доре и многие, многие другие. Он и явился и подтверждением, и заключением послаяния, переданного на открытии этих "игр", через осквернение «Тайной Вечери». Ему и присягали.

О нём и говорил в своих многозначительных и мало содержательных фразах президент Макрон, человек у серой стены, ещё во время нашей маленькой пробной пандемии:«Зверь событий уже здесь...»(с)

Его тогда не особенно поняли и не особенно насторожились.

А «его», как выясняется, уже давно и страстно ждут. С явным намерением поставить к серой стене всё человечество. Или, по крайней мере, европейскую его часть.

И «он», возможно, очень скоро будет тут.

Скажите, как его зовут...

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*«международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и внесено в перечень террористических и экстремистских организаций.