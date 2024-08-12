Лидеры узбекской и казахской диаспор подверглись наказанию в Москве

В Москве лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о возбуждении ненависти либо вражды.
Останкинский районный суд в Москвеизбрал меру пресечения главе некоммерческой организации Московский фонд «Казахская диаспора» Полату Джамалову по делу о фейках о Российской армии. Джамалову запретили определенные действия до 11 сентября. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ.
Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет в исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии. Издание опубликовало снимок записи камеры видеонаблюдения: в помещении находятся порядка 40 человек, которые сидят за столами с шашлыками, фруктами, пиццей, напитками. Один из криминальных авторитетов отмечал день рождения. В торжестве принимали участие участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что раз снимок сделан на камеру видеонаблюдения, значит, охрана в курсе и всё в порядке.