Лидеры узбекской и казахской диаспор подверглись наказанию в Москве

Джамалову запретили определенные действия до 11 сентября. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ.

Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет в исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии.

Издание опубликовало снимок записи камеры видеонаблюдения: в помещении находятся порядка 40 человек, которые сидят за столами с шашлыками, фруктами, пиццей, напитками. Один из криминальных авторитетов отмечал день рождения. В

торжестве принимали участие участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики.