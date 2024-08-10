 

В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции

 

Правовой режим контртеррористической операции введён в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Национальный антитеррористический комитет заявляет, что украинскими военными и спецслужбами "предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны (...) Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов".

Согласно федеральному закону "О противодействии терроризму" на территориях, где действует правовой режим КТО допускается ряд мер и временных ограничений. В частности, в период КТО у физлиц могут быть проверены документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия таких документов - гражданин будет доставлен органы внутренних дел или иные компетентные органы для установления личности. Также предусмотрено удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, отбуксировка транспортных средств.

В зоне КТО вводится усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Согласно закону, компетентные органы также могут осуществлять "ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов".

Разрешается использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.

В период действия режима может проводится временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой действует КТО в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.

При проходе или проезде на территорию, в пределах которой введен правовой режим, и при выезде с нее правоохранительные органы имеют право досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств.

Во время КТО может быть введено ограничение или запрет продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установлен особый режим оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.


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