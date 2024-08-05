Квачков отправился в странствие

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Отставной полковник Государственного разведывательного управления России Владимир Квачков, внесённый в федеральный список террористов и экстремистов, ушёл в странствие, не дожидаясь решения суда по административному иску. Полиция требовала установления за ним административного надзора после приговора по делу о дискредитации ВС РФ. В итоге Дорогомиловский суд Москвы установил за Квачковым административный надзор до 19 февраля 2027 года, но задолго до рассмотрения дела полковник в отставке решил отправиться странствовать. Его адвокат Алексей Першин рассказал, что этому решению предшествовало посетившее Квачкова видение, что он должен «проповедовать слово Божие по России вплоть до Чукотки», и что связи с ним нет.

Он и ушел. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды. В итоге надзор за Квачковым все же установили, но куда ему теперь являться отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно: он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет.


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