 

Обмен: какая сторона большом выигрыше? Может ли Россия в этих играх побеждать?

Российские эксперты продолжают обсуждать беспрецедентный обмен Россия выдала Западу шпионов и "ватагу" оппозиционеров*. Это был самый масштабный обмен между РФ и Западом.

С моей точки зрения, обмен— это скорее позитивно.

Главное здесь другое: сделать так, чтобы они обратно не вернулись. Они влюбом случае болтать будут. Главные «подарки» для американцев— это осуждённые за шпионаж журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, а вдобавок Запад получил целую «россыпь» российских оппозиционеров*.

 

 

Самый заметный человек, который возвращается в Россию, — осуждённый в Германии офицер Вадим Красиков. Какая же сторона, в конце концов, в большом выигрыше? Может ли Россия в этих играх побеждать?

Вот мои выводы и замечания на этот счёт:
1. Существует ли баланс в обмене американских сотрудников секретных спецслужб с российскими? Вот в чём проблема. Всё остальное вторичная и не актуальная внешнеполитическая суета обменивающихся стран. Нужно различать тех, кого США приняли с нашей стороны:
а) Кто уже был сотрудником и агентом американских спецслужб, причём обозначенных агентами западной стороной, а не российской.
б) Кто был имманентным российским оппозиционером*, не связанным с задачами, получаемыми от спецслужб США и Запада и не желающим работать с этими структурами.

2. Кроме того, необходимо разобраться в чём мотивы США принимать у себя российских имманентных оппозиционеров, не желающих работать на американские секретные спецслужбы? Неужели, они наивно полагают, что из них получатся эффективные спецслужбисты? Вряд ли.

3. Для ответа на эти вопросы, необходимо понять насколько самой России нужны американские имманентные оппозиционеры*, не желающие работать на наши секретные спецслужбы.

4. При этом для объективности, необходимо учесть, что в США есть множество замаскированных структур, якобы решающих проблемы мира, но курируемые и инвестируемые американскими секретными спецслужбами.

 

 

*Высланные по обмену российские оппозиционеры включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и являются иноагентами

 

 

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