В Петербрурге женщина написала возле церкви отсылку к Корану, призывающую к расправе над "многобожниками"

В Петербурге задержали женщину, написавшую отсылающую к Корану надпись возле церкви Святой блаженной Ксении Петербургской: «АЯТ 9:5». Вероятно, имеется в виду пятый аят суры Ат-Тауба (Покаяние), призывающий всеми способами и повсюду расправляться с "многобожниками", помиловав их только в том случае, если они примут ислам.

По данным телеграм-канала "Многонационал", женщину отпустили под подписку о невыезде и обвиняют только в вандализме, но не в экстремизме.

В Казани шестнадцатилетний подросток из Таджикистана избил русского тринадцатилетнего подростка, когда тот попросил его не хамить. Мальчик попал в больницу, и таджик звонил ему туда и угрожал. Мать избитого мальчика обратилась в полицию, и сотрудница по делам несовершеннолетних заявила ей, что семья таджиков считается порядочной и что их сын не стал бы избивать мальчика, так как "читает намаз".