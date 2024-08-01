 

Матвиенко призвала "не масштабировать отдельные эпизоды" мигрантской преступности

 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала избегать "радикализации миграционной темы". По её мнению, миграционная тема обсуждается в СМИ с «некоторой экзальтацией и радикализацией». "Не надо [так], надо спокойно. Действительно, проблемы есть и люди справедливо поднимают те или иные вопросы. Но не надо масштабировать отдельные эпизоды», — заявила Матвиенко.


В уральской Ревде нелегальный мигрант изнасиловал малолетнюю девочку.

В центре Москвы уроженец Азербайджана, спортсмен, избил девушку на свидании.
В Томске кандидат в мастера спорта по боксу Аматбек Абдуллаев, будучи пьяным, приставал к девушке и избил заступившегося за неё местного жителя, отчего тот погиб. По данным телеграм-канала "Многонационал", из-за вмешательства диаспоры дело могут переквалифицировать в "причинение смерти по неосторожности".
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