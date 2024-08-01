Матвиенко призвала "не масштабировать отдельные эпизоды" мигрантской преступности

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала избегать "радикализации миграционной темы". По её мнению, миграционная тема обсуждается в СМИ с «некоторой экзальтацией и радикализацией». "Не надо [так], надо спокойно. Действительно, проблемы есть и люди справедливо поднимают те или иные вопросы. Но не надо масштабировать отдельные эпизоды», — заявила Матвиенко.





В уральской Ревде нелегальный мигрант изнасиловал малолетнюю девочку.