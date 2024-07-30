 

Сразу четыре энергоподстанции загорелись в Керчи, на Украине улучшилась ситуация со светом

 

Сразу четыре энергетические подстанции загорелись в Керчи. Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково. Около 53 тысяч человек остались без света. Также в одном из населённых пунктов на востоке Крыма произошло отключение водоснабжения. Возможная причина произошедшего - диверсия.

 

На Украине ситуация со светом улучшилась, вышли из ремонта два блока атомных электростанций. Украина не возражает и против того, чтобы возобновить транзит российской нефти от всех компаний, на которые не распространяются западные или украинские санкции [то есть кроме "Лукойла"]. Украинская сторона заявляет, что она "остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти". Также Украина продолжает качать российский газ, без которого Украина не смогла бы поддерживать собственную газотранспортную систему.
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