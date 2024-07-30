Сразу четыре энергетические подстанции загорелись в Керчи. Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково. Около 53 тысяч человек остались без света. Также в одном из населённых пунктов на востоке Крыма произошло отключение водоснабжения. Возможная причина произошедшего - диверсия.

На Украине ситуация со светом улучшилась , вышли из ремонта два блока атомных электростанций. Украина не возражает и против того, чтобы возобновить транзит российской нефти от всех компаний, на которые не распространяются западные или украинские санкции [то есть кроме "Лукойла"]. Украинская сторона заявляет , что она "остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти". Также Украина продолжает качать российский газ, без которого Украина не смогла бы поддерживать собственную газотранспортную систему.