На Украине объяснили, что транзит российского газа необходим для бесперебойных поставок топлива внутри страны

Сохранение транзита газа через территорию Украины необходимо для бесперебойных поставок топлива внутри страны, объяснил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Для поддержания необходимого давления в газотранспортной системе Украины, позволяющего доставлять топливо во все регионы, необходим «хотя бы минимальный объем газа» — около 15-20 миллиардов кубометров. С 2019 года у "Газпрома" с "Нафтогазом" имеется контракт о поставке 40 млрд кубических метров газа с 2021 по 2024 год ежегодно. Ежедневно "Газпром" подаёт на Украину 40-42 миллиона кубов газа, ранее (до блокировки Украиной ГИС "Сохрановка") ежесуточный объём перекачки, согласно контракту, составлял 109,6 млн кубов.