 

На форуме "Русский Мир" в Севастополе предложили законодательно признать триединство русского народа

Участники II Всероссийского форума "Русский Мир" в Севастополе подготовили проект законодательного признания триединства русского народа - белорусов, малороссов и великороссов - и предложили внести в уголовный кодекс РФ поправки, предусматривающие наказание за его дискредитацию. 

"Российская Федерация признает исторически сложившееся триединство государствообразующего русского народа. Происходя от древнерусской народности - создателя Древней Руси, обладая собственным путем тысячелетнего духовного, цивилизационного, государственного, культурного и исторического развития, триединый русский народ объединяет в себе великороссов, малороссов и белорусов, являющихся неотъемлемыми его частями. <…> Триединство русского народа является базовой, сформировавшейся за столетия отечественной истории, охраняемой законом традиционной российской духовно-нравственной и культурно-исторической ценностью".

Под дискредитацией предлагается понимать распространение заведомо ложной информации о триединстве русского народа или же его публичное отрицание, с предусмотренным за это штрафом до 1,5 млн рублей, исправительными или принудительными работами либо же лишением свободы на срок до пяти лет. В случае, если эти действия совершены с отягчающими обстоятельствами, например, с использованием служебного положения, в СМИ, а также по мотивам политической, идеологической, расовой или национальной ненависти или вражды, авторы инициативы предлагают взимать штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей и предусмотреть возможность лишения свободы на срок 5-10 лет. 

 


 

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