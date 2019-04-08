Был ли геноцид русского народа в СССР?

Самое яркое политическое шоу 2019 года! Первые клубные дебаты SVTV. Тема: «Был ли геноцид русского народа в Советском Союзе?» Дебатируют русский националист Егор Просвирнин против коммуниста Андрея Рудого.
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