 

Цыгане устроили поножовщину в новосибирской электричке. "Новый россиянин" рассказал, для чего получил гражданство

 

Толпа нетрезвых мужчин - предположительно, цыган - устроила поножовщину в пригородной электричке Новосибирска. Как только поезд тронулся, они напали с ножом на сидящего рядом ними пассажира. Началась паника, остальные пассажиры электрички попытались спрятаться или сбежать, но поезд остановился только на конечной станции. При этом на перроне стояла машина скорой помощи, но полиции не было, нападавшие беспрепятственно покинули электричку.

 
В Самаре мигрант из Таджикистана, которому удалось избежать ответственности за надругательство над женщиной в 2023 году, совершил преступление снова.
«В июле текущего года из-за произошедшего ранее конфликта он избил женщину, после чего высказал угрозы и оскорбления, в том числе по национальному признаку. В ходе конфликта фигурант бравировал своей безнаказанностью, сообщая о связях в правоохранительных органах».
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин снова поручил возбудить уголовное дело по факту домогательств в такси и провести служебную проверку в отношении сотрудников регионального следственного управления в связи с принятием решения о прекращении уголовного дела.
 
Телеграм-канал "Многонационал" публикует заявление "нового россиянина", в котором он оскорбляет русский народ, называя его "конченым" и заявляя о намерении "брать Россию", сообщая, что это "будет не сразу, потихоньку". 

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