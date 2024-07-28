В Москве сын миллиардера ударил полковника полиции

Сын миллиардера Мусы Бажаева и совладелец трёх крупных компаний
Тимур Бажаев перед концертом Леонида Агутина
пытался пройти на территорию стадиона "Лужники" через служебную калитку. Его не пустили, указав, что необходимо пройти досмотр. Тогда 23-летний Бажаев ударил по лицу правоохранителя, которым оказался, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, "не рядовой полицейский"
, а полковник полиции, начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александр Махонин. У него разбиты
скула и глаз.
"Полицейский объяснил гражданину, что в данном месте проход запрещен, разъяснил, как пройти в интересующее его заведение. Однако последний предпринял попытку пройти через ограду, его действия были пресечены сотрудником полиции. После чего гражданин начал вести себя неадекватно и агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, схватил его за форменное обмундирование, применил физическую силу к сотруднику полиции - нанес ему несколько ударов в область лица и туловища".
Дело получило огласку и, возможно, сын миллиардера понесёт реальное наказание, несмотря на то, что сообщается о попытках повлиять на ход расследования. Возбуждено уголовное дело
по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).