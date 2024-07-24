Путин поручил подготовить план переезда госкомпаний из Москвы; СК предложил замещать мигрантов россиянами

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить планы переезда госкомпаний из Москвы. Правительство РФ должно будет представить предложения по поэтапному перемещению таких организаций в регионы до 1 октября. Речь идёт о госкорпорациях, компаниях с государственным участием и фирмах, входящих в такие структуры; предполагается, что головные организации могут переехать «по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности». В первую очередь Путин призвал обратить внимание на регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Следственный комитет России предложил сформировать дорожную карту по замещению в стране трудовых мигрантов российскими специалистами, при этом обеспечив россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий. Предполагается создать программу внутрироссийского перемещения отечественных трудовых ресурсов на конкретный объект, предусматривающий официальное трудоустройство, проживание в общежитии или программу обеспечения жильем. Это планируется сделать на примере одного конкретного региона с высоким уровнем безработицы и другого региона, нуждающегося в рабочей силе.



