Глава Следственного комитета считает, что мигрантов целесообразно замещать гражданами РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью Интерфаксу отметил, что "в целях снижения социальной напряжённости целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России", обеспечив россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий.
По мнению главы СК, необходимо принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимо привлечение большого числа работников.Также Бастрыкин предлагает установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы тем самым мотивировать работодателей нанимать россиян: "На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы".
В то же время контроль за миграционными процессами должен быть усилен, введена обязательная геномная регистрация мигрантов, а органы госвласти субъектов РФ и местного самоуправления должны принимать непосредственное участие в работе по адаптации мигрантов к жизни в стране:
Ранее стало известно об увеличении совершаемых мигрантами тяжких преступлений. В частности, 10 апреля в Москве мужчину ударили острым предметом в живот. По этому поводу задержаны двое мужчин, на них составлены административные материалы по статье 18.8. («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») и статье 20.1 («Мелкое хулиганство»), однако уголовное дело пока не возбуждено.