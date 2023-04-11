 

Глава Следственного комитета считает, что мигрантов целесообразно замещать гражданами РФ

 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью Интерфаксу отметил, что "в целях снижения социальной напряжённости целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России", обеспечив россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

По мнению главы СК, необходимо принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимо привлечение большого числа работников.

Также Бастрыкин предлагает установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы тем самым мотивировать работодателей нанимать россиян: "На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы".

 

В то же время контроль за миграционными процессами должен быть усилен, введена обязательная геномная регистрация мигрантов, а органы госвласти субъектов РФ и местного самоуправления должны принимать непосредственное участие в работе по адаптации мигрантов к жизни в стране:

"Для более эффективной адаптации мигрантов представляется важным возложить на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязанности по взаимодействию и сотрудничеству с местными этно-культурными объединениями (диаспорами). К обязанности данных объединений может быть отнесена часть работы по языковой, культурной адаптации и выработке соответствующих программ социальной защиты прибывающих трудовых мигрантов".

 

Ранее стало известно об увеличении совершаемых мигрантами тяжких преступлений. В частности, 10 апреля в Москве мужчину ударили острым предметом в живот. По этому поводу задержаны двое мужчин, на них составлены административные материалы по статье 18.8. («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») и статье 20.1 («Мелкое хулиганство»), однако уголовное дело пока не возбуждено. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Выросло число преступлений, совершаемых мигрантами в Москве, Подмосковье и Петербурге
» Александр Бастрыкин требует безграничной власти
» Бастрыкин решил повлиять на приватизацию
» Минтруд: России по прежнему нужны гастарбайтеры
» Авторы "Стратегии-2020" и ФМС запросили на наводнение страны мигрантами 86 миллиардов рублей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 1 705
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Польские СМИ: Зеленский пообещал Польше запад Украины

  • 10:45
  • 317

Глава Следственного комитета считает, что мигрантов целесообразно замещать гражданами РФ

  • 10:17
  • 263

Суд над ветераном СВО, военврачом Юрием Евичем по делу о "дискредитации" состоится 18 апреля

  • 09:01
  • 297

Украинские подростки устроили травлю двух пожилых женщин, идущих в церковь

  • 20:25
  • 464

Из-за обстрелов в Курской области обесточены два села, в Ясиноватском районе есть погибший

  • 20:09
  • 387

Член СПЧ Кабанов: в РФ практикуется крышевание этнических преступных группировок

  • 19:35
  • 457
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru