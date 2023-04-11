Глава Следственного комитета считает, что мигрантов целесообразно замещать гражданами РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью Интерфаксу отметил, что "в целях снижения социальной напряжённости целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России", обеспечив россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

По мнению главы СК, необходимо принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимо привлечение большого числа работников.

"На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы".

Также Бастрыкин предлагает установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы тем самым мотивировать работодателей нанимать россиян:

В то же время контроль за миграционными процессами должен быть усилен, введена обязательная геномная регистрация мигрантов, а органы госвласти субъектов РФ и местного самоуправления должны принимать непосредственное участие в работе по адаптации мигрантов к жизни в стране:

"Для более эффективной адаптации мигрантов представляется важным возложить на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязанности по взаимодействию и сотрудничеству с местными этно-культурными объединениями (диаспорами). К обязанности данных объединений может быть отнесена часть работы по языковой, культурной адаптации и выработке соответствующих программ социальной защиты прибывающих трудовых мигрантов".

Ранее стало известно об увеличении совершаемых мигрантами тяжких преступлений. В частности, 10 апреля в Москве мужчину ударили острым предметом в живот. По этому поводу задержаны двое мужчин, на них составлены административные материалы по статье 18.8. («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») и статье 20.1 («Мелкое хулиганство»), однако уголовное дело пока не возбуждено.