Информация о психических расстройствах россиян перестала быть врачебной тайной

Президент РФ Владимир Путин разрешил медикам передавать полиции сведения о пациентах, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, "если те потенциально способны совершить общественно опасные действия".

Такая информация больше не подпадает под понятие врачебной тайны, и согласие гражданина на её передачу не потребуется.

Полиция, в свою очередь, будет вести наблюдение за такими гражданами. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.