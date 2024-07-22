 

Информация о психических расстройствах россиян перестала быть врачебной тайной

 

Президент РФ Владимир Путин разрешил медикам передавать полиции сведения о пациентах, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, "если те потенциально способны совершить общественно опасные действия".

Такая информация больше не подпадает под понятие врачебной тайны, и согласие гражданина на её передачу не потребуется.

Полиция, в свою очередь, будет вести наблюдение за такими гражданами. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.


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APN.ru