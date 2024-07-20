По сведениям из СМИ, громогласно известная русофобка Ирина Фарион умерла после покушения на неё.

Редакция АПН скорбит о том, что эта смерть произошла не в российской тюрьме.

Впрочем, сильно расстраиваться мы не будем, чем меньше русофобов доживёт до процесса над ними, тем меньше будет потрачено денег российских налогоплательщиков, времени и сил российских следователей, прокуроров, судей и сотрудников ФСИН.