 

О смерти Ирины Фарион

По сведениям из СМИ, громогласно известная русофобка Ирина Фарион умерла после покушения на неё.
 
Редакция АПН скорбит о том, что эта смерть произошла не в российской тюрьме.
 
Впрочем, сильно расстраиваться мы не будем, чем меньше русофобов доживёт до процесса над ними, тем меньше будет потрачено денег российских налогоплательщиков, времени и сил российских следователей, прокуроров, судей и сотрудников ФСИН.
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