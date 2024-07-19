На фоне глобального интернет-сбоя в России ходят поезда и летают самолёты

Все информационные системы РЖД работают в штатном режиме на фоне глобального ИТ-сбоя во всем мире из-за приложения компании "Майкрософт"; проблемы "Майкрософта" никак не повлияли на работу железных дорог в России.

Работа аэропортов Шереметьево и Домодедово не нарушена . При этом сбой повлиял на работу американских, австралийских, турецких, германских и других авиакомпаний, некоторые из них (США) были вынуждены отменить все рейсы. Возникли проблемы также у железнодорожных перевозчиков, телеканалов и банков.