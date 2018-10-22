Ведущие российские авиакомпании могут прекратить свою работу

Деятельность большинства российских авиакомпаний может парализовать постановление правительства, требующее перенести базы данных и серверы в Россию, сообщает газета «Ведомости».





В том случае, если документ под названием «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок» будут приняты, то с 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу билетов на внутренние рейсы и регистрацию на эти рейсы, должны будут находиться исключительно на территории РФ.





Отметим, что на данный момент большинство крупнейших российских авиакомпаний работают с иностранными провайдерами. Например, компания «Аэрофлот» пользуется услугами американской компании Sabre.





Если постановление будет принято, то работа авиакомпаний будет парализована, так как переход на другие системы бронирования может затянуться на несколько лет и будет очень затратным.





АПН следит за развитием событий.



