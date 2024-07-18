 

В некоторых школах Екатеринбурга преобладают дети мигрантов; в КЧР срезали крест с православной часовни

 

В Екатеринбурге есть школы, в которых преобладают не знающие русского языка ученики, отметил глава города Алексей Орлов. Для работы с такими учениками учителям приходится «прикладывать особые усилия». В Екатеринбурге намерены поддерживать «гармоничные отношения между представителями разных народов и конфессий». Ранее в городе задержали организаторов нелегальной миграции, которые способствовали пребыванию на территории региона более четырех тысяч иностранцев. 

В Барнауле сын мигрантов избил местного подростка и плюнул в него. За это семье мигрантов аннулировали уже выданный вид на жительство. 

 

В Томской области с 1 ноября мигранты с трудовыми патентами не смогут работать в сферах производства продуктов питания и готовых блюд, розничной торговли; перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте; гостиничного и ресторанного бизнеса, по подбору персонала, обеспечения безопасности; общего, среднего профессионального и высшего образования; физкультуры и спорта. Также в нескольких десятках сфер не смогут работать мигранты в Челябинской области и в Краснодарском крае

 

В Карачаево-Черкессии с православной часовни срезали крест, местные сообщают об отсутствии реакции властей. 

«В селе проживает около 600 человек, и все друг друга знают. Тут есть и мечеть, и православный храм. Мы сразу обратились в полицию, но сотрудники даже не составили протокол. Поэтому мы теперь сами ищем тех, кто срезал или сбил крест с часовни».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Жёны мигрантов получают в РФ пособие, даже не зная русского языка
» В Петербурге задержаны организаторы нелегальной миграции тысяч мигрантов
» В Тюменской области мигрантам запретили работать на транспорте
» В Екатеринбурге задержали приезжих из Средней Азии, занимавшихся пропагандой терроризма
» Мигрантам запретят в России торговать спиртным и лекарствами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Раненые в Белгородской области, отключения света в Херсонской и ДНР, тяжёлое положение в Кременной

  • 12:39
  • 120

В некоторых школах Екатеринбурга преобладают дети мигрантов; в КЧР срезали крест с православной часовни

  • 11:38
  • 160

Премьер Японии извинился за принудительную стерилизацию японцев с 1948 по 1996 год

  • 21:57
  • 345

В Москве мигрант изрезал девушку, переставшую с ним общаться; в столице расширяется помощь пострадавшим от домашнего насилия

  • 21:32
  • 363

Бывший глава департамента культуры Москвы обвиняется в получении более 100 млн рублей взяток

  • 17:30
  • 374

Украинцы атакуют Белгородскую область, убита молодая пара, Кремль не видит провала в создании "санитарной зоны"

  • 16:25
  • 402
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru