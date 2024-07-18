В некоторых школах Екатеринбурга преобладают дети мигрантов; в КЧР срезали крест с православной часовни

В Екатеринбурге есть школы, в которых преобладают не знающие русского языка ученики, отметил глава города Алексей Орлов. Для работы с такими учениками учителям приходится «прикладывать особые усилия». В Екатеринбурге намерены поддерживать «гармоничные отношения между представителями разных народов и конфессий». Ранее в городе задержали организаторов нелегальной миграции, которые способствовали пребыванию на территории региона более четырех тысяч иностранцев.

В Барнауле сын мигрантов избил местного подростка и плюнул в него. За это семье мигрантов аннулировали уже выданный вид на жительство.

В Томской области с 1 ноября мигранты с трудовыми патентами не смогут работать в сферах производства продуктов питания и готовых блюд, розничной торговли; перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте; гостиничного и ресторанного бизнеса, по подбору персонала, обеспечения безопасности; общего, среднего профессионального и высшего образования; физкультуры и спорта. Также в нескольких десятках сфер не смогут работать мигранты в Челябинской области и в Краснодарском крае.

В Карачаево-Черкессии с православной часовни срезали крест, местные сообщают об отсутствии реакции властей.

«В селе проживает около 600 человек, и все друг друга знают. Тут есть и мечеть, и православный храм. Мы сразу обратились в полицию, но сотрудники даже не составили протокол. Поэтому мы теперь сами ищем тех, кто срезал или сбил крест с часовни».

