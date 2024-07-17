Премьер Японии извинился за принудительную стерилизацию японцев с 1948 по 1996 год

С 1948 по 1996 год в Японии в рамках "закона о защите евгеники" принудительно стерилизовали
десятки тысяч человек. Предполагалось, что это "психически больные и увечные" - в действительности под калечащие процедуры попадали и вполне здоровые люди, в том числе дети, которые иногда даже не знали, что с ними сделали, и узнавали, лишь когда бесплодие разрушало их семьи. Спустя почти полвека закон был отменён, ещё больше времени понадобилось на то, чтобы правительство начало выплачивать компенсации. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принёс официальные извинения
жертвам принудительной стерилизации.
Опыт Японии не является чем-то уникальным в "цивилизованном мире". Например, Дания
ради экономии социальных пособий с середины 1960-х до начала 1990-х стерилизовала девочек-инуиток в Гренландии (им без их ведома устанавливали внутриматочные спирали, предназначенные для взрослых женщин, что зачастую приводило к женским болезням и бесплодию).