Миллионы жителей Юга России остались без света

Несколько миллионов россиян на юге страны остались без света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции, которая питает весь Южный федеральный округ. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя и Крыма, Пятигорска. Некоторое время в Краснодаре не работали светофоры, не ходили трамваи и троллейбусы. А поскольку насосы работают от электричества, есть проблемы и с водой. Ограничения энергопотребления ввели в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Также на Ставрополье.

В "Росатоме" пояснили, что один из энергоблоков АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. Причиной стали, предположительно, пиковые нагрузки в энергосистеме. Вероятно, ситуацию усугубила атака украинских беспилотников (в ночь на 9 июля из-за украинской атаки произошёл пожар на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе).

Без света остались и 115 тысяч человек в Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Там отключился один из трёх энергоблоков.