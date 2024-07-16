 

Миллионы жителей Юга России остались без света

 

Несколько миллионов россиян на юге страны остались без света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции, которая питает весь Южный федеральный округ. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя и Крыма, Пятигорска. Некоторое время в Краснодаре не работали светофоры, не ходили трамваи и троллейбусы. А поскольку насосы работают от электричества, есть проблемы и с водой. Ограничения энергопотребления ввели в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Также на Ставрополье

В "Росатоме" пояснили, что один из энергоблоков АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. Причиной стали, предположительно, пиковые нагрузки в энергосистеме. Вероятно, ситуацию усугубила атака украинских беспилотников (в ночь на 9 июля из-за украинской атаки произошёл пожар на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе). 

 

Без света остались и 115 тысяч человек в Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Там отключился один из трёх энергоблоков. 
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APN.ru