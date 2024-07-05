Ребёнок погиб и 5 ранены из-за украинского налёта на Краснодарский край, погибшие и раненые в ДНР, ЛНР и Курской области

Шестилетняя девочка погибла
, пять человек в больнице, в том числе ещё один ребёнок, после налёта украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Повреждён трехэтажный многоквартирный дом, жильцы эвакуированы, нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города, почти тридцать тысяч человек остались без света.
В Белгородской области без света
остались жители шести населенных пунктов: сёл Мокрая Орловка, Дорогощь, Дунайка, Пороз, Мощеное и Рождественка. В Мокрой Орловке повреждены два легковых автомобиля, в Козинке - один.
В ДНР раненые
в результате очередного обстрела Ясиноватой, это женщины 1957 и 1965 годов рождения и мужчина 1960 года рождения. Три человека погибли
и 12 ранены в Волновахе; погибшие - работники "Горстроя". Трое мирных жителей ранены
в Горловке. Пять человек, в том числе ребёнок, ранены
в результате обстрела украинцами спального района Донецка.
В ЛНР четыре человека ранены
в результате украинской атаки на Первомайск, повреждён многоэтажный жилой дом.