Ребёнок погиб и 5 ранены из-за украинского налёта на Краснодарский край, погибшие и раненые в ДНР, ЛНР и Курской области

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Шестилетняя девочка погибла, пять человек в больнице, в том числе ещё один ребёнок, после налёта украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Повреждён трехэтажный многоквартирный дом, жильцы эвакуированы, нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города, почти тридцать тысяч человек остались без света.
В Белгородской области без света остались жители шести населенных пунктов: сёл Мокрая Орловка, Дорогощь, Дунайка, Пороз, Мощеное и Рождественка. В Мокрой Орловке повреждены два легковых автомобиля, в Козинке - один.
В слободе Белой (Курская область) украинцы повредили музыкальную школу и близлежащие магазины. Дронами атакованы автозаправки в Судже и Заолешенке, двое раненых.
В ДНР раненые в результате очередного обстрела Ясиноватой, это женщины 1957 и 1965 годов рождения и мужчина 1960 года рождения. Три человека погибли и 12 ранены в Волновахе; погибшие - работники "Горстроя". Трое мирных жителей ранены в Горловке. Пять человек, в том числе ребёнок, ранены в результате обстрела украинцами спального района Донецка.
В ЛНР четыре человека ранены в результате украинской атаки на Первомайск, повреждён многоэтажный жилой дом.
ВСУ ударили по подстанции "Луч" в Энергодаре, в городе ввели графики отключения электроэнергии.
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