В Дагестане церковь обнесли колючей проволокой, в Башкирии заявили о конституционном праве на никабы

В Дагестане православные церкви начали обносить колючей проволокой, телеграм-канал «Голос Дагестана» публикует такую фотографию из Каспийска.

В Башкирии муфтий Айнур Биргалин заявил, что мусульмане имеют право носить никаб в соответствии с "основными конституционными принципами":

«Если он будет принят, [законопроект о запрете никабов] нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране. Я считаю, что введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации».

Дальше он пригрозил социальной напряжённостью в РФ. в случае если запрет покрывал с прорезями для глаз будет принят.

Ранее в подобном духе высказался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.