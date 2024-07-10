 

В Дагестане церковь обнесли колючей проволокой, в Башкирии заявили о конституционном праве на никабы

 

В Дагестане православные церкви начали обносить колючей проволокой, телеграм-канал «Голос Дагестана» публикует такую фотографию из Каспийска.

В Башкирии муфтий Айнур Биргалин заявил, что мусульмане имеют право носить никаб в соответствии с "основными конституционными принципами":

«Если он будет принят, [законопроект о запрете никабов] нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране. Я считаю, что введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации».

Дальше он пригрозил социальной напряжённостью в РФ. в случае если запрет покрывал с прорезями для глаз будет принят.

Ранее в подобном духе высказался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. 

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