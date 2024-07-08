 

МВД предложило выдворять из РФ больше мигрантов, отметив, что они способствуют росту напряжённости

 

Иностранные граждане совершают в среднем 235 тыс. административных правонарушений в год на территории РФ, что подтверждают данные статистики с 2020 года, заявили в МВД России, предложив ввести механизм выдворения ещё в 20 статей КоАП.

В ведомстве сообщили, что значительное количество административных протоколов в отношении иностранцев составлено за действия, связанные с неповиновением законному распоряжению правоохранительных органов, посягающие на общественную безопасность и правопорядок, экстремистской направленности.

"Подобные факты широко обсуждаются в российском обществе и способствуют росту социальной напряженности среди коренного населения России и формированию в нашей стране негативного отношения к иностранным гражданам".

Кроме того, в МВД указали на необходимость усилить наказания для физлиц, совершивших правонарушения в сфере миграции.

"С учетом того, что на протяжении последних шести лет количество совершаемых административных правонарушений в сфере миграции составляет от 720 тыс. до 840 тыс. ежегодно и не имеет тенденции к снижению, полагаем, что установленные действующей редакцией КоАП размеры штрафов для физических лиц не отвечают современной экономической и миграционной ситуации и не оказывают должного стимулирующего эффекта для правомерного поведения".

 

 

Житель Рязани задержан по обвинению в незаконной прописке не менее девяноста иностранных граждан в своих жилых помещениях.


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