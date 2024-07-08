МВД предложило выдворять из РФ больше мигрантов, отметив, что они способствуют росту напряжённости

Иностранные граждане совершают в среднем 235 тыс. административных правонарушений в год на территории РФ, что подтверждают данные статистики с 2020 года, заявили в МВД России, предложив ввести механизм выдворения ещё в 20 статей КоАП.
В ведомстве сообщили, что значительное количество административных протоколов в отношении иностранцев составлено за действия, связанные с неповиновением законному распоряжению правоохранительных органов, посягающие на общественную безопасность и правопорядок, экстремистской направленности.
Кроме того, в МВД указали на необходимость усилить наказания для физлиц, совершивших правонарушения в сфере миграции.
Житель Рязани задержан по обвинению в незаконной прописке не менее девяноста иностранных граждан в своих жилых помещениях.