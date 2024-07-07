 

Чтобы проголосовать бумажным бюллетенем, москвичам придётся подавать заявление заранее

Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования на осенних выборах: теперь бумажные бюллетени будут выдавать только по предварительному запросу избирателя. Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что это практически тот же самый порядок, что раньше, просто бумажное и электронное голосование поменялись местами:
«Если раньше у нас дистанционное голосование носило заявительный характер, то теперь ситуация поменялась: наоборот, дистанционное голосование, которое теперь предпочитает подавляющее большинство избирателей, носит беззаявительный характер. Но для того, чтобы предоставить человеку возможность проголосовать при помощи бумажного избирательного бюллетеня, необходимо создать условия. Именно для этого я и предлагаю установить заявительный порядок для такого голосования».
По мнению Реута, "общество давно сделало выбор в пользу электронного голосования". При этом ещё в 2019 году на выборах в Мосгордуму электронно голосовали около 10% избирателей. 
Подать заявление о голосовании с использованием бумажного бюллетеня можно будет двумя способами: либо через личный кабинет на сайте mos.ru в срок с 22 июля по 2 сентября, либо в территориальной избирательной комиссии с 5 августа по 2 сентября. Единый день голосования в 2024 году должен пройти 8 сентября.


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