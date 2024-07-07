 

В Краснодаре массовая драка родителей с мигрантами, в Москве мигранты задержаны по подозрению в изнасиловании журналистки

 

В Краснодаре произошла массовая драка с мигрантами из-за скандала на детской площадке. По данным МК, родители обвинили мигрантов в том, что их детей не пускали на детские площадки во всем микрорайоне Пашковка: выгоняли пинками и оскорбляли матом. Тогда отцы собрались, чтобы разъяснить мигрантам, что детские дворовые площадки предназначены для всех, но мирного разговора не получилось, и произошла драка. Подписчик канала "Многонационал" сообщает, что этот район превращается в мигрантское гетто.

 

Сотрудница «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами. По подозрению в совершении преступления задержаны трое узбеков. Со слов потерпевшей, нападение произошло рядом с телецентром "Останкино" около 2:30 6 июля, когда она закончила работу, вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда.

Одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позднее и его подельников. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

 


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