 

Путин назвал основу для переговоров по Украине; депутат Шеремет опроверг план террориста и экстремиста Гордона

 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стамбульские договорённости лежат «на столе» и могут лечь в основу переговоров по Украине.

«Эти договоренности никуда не делись. Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договорённости остаются «на столе» и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров».

Путин вспомнил, что "когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, чтобы были предприняты определенные действия с украинской стороны. И мы это сделали. Но украинская сторона не прекратила боевые действия. Потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования".


Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "плодом больного воображения" план, обнародованный украинским террористом и экстремистом Дмитрием Гордоном (также внесён в перечень террористов и экстремистов, составленный Росфинмониторингом), согласно которому РФ якобы готова обсуждать с Соединёнными Штатами совместное с Украиной управление Крымом, передачу Украине Запорожской АЭС и, возможно, частей Запорожской и Херсонской областей в обмен на вывод украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, обязательство ограничить украинскую армию и не принимать Украину в НАТО, а также снятие санкций с нефтяной, газовой и банковской отраслей РФ и возобновление поставок "высоких технологий".  

 


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