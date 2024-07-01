Белгородская область осталась почти без электричества, из-за украинской атаки погибла девочка 4 лет

Из-за атак ВСУ большая часть Белгородской области осталась без электричества
(канал Mash называет цифру 90%, официальные лица характеризуют ситуацию как "сложную"), частично обесточена и Воронежская область. Все службы работают в усиленном режиме. Оставшиеся без света социальные учреждения обеспечиваются электричеством резервными источниками энергии. В некоторых частях Белгорода зафиксированы перебои с водоснабжением. В селе Новом дрон ВСУ атаковал движущуюся машину с семьёй, погибла четырёхлетняя девочка, четверо взрослых ранены, один -- тяжело. В Муроме повреждены частный дом и ЛЭП, в Архангельском - шесть домов и линии газо- и электроснабжения, в Глотове повреждены два дома и автомобиль, в Сподарюшине разрушен частный дом, также повреждены ЛЭП.