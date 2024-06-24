 

Горит подмосковный НИИ, производящий радиоэлектронику. "Росэлектроника" опровергает принадлежность здания

 

Пожар возник на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино. Очевидцы сообщают о взрыве, предположительно, это взорвался газовый баллон во время пожара. Сильное задымление и открытое горение на 5 этаже 8-этажного здания, предварительно, на седьмом этаже заблокированы семь человек. Восемь человек погибли, в том числе двое выпали из окна седьмого этажа. По другим данным, погибли 9 человек. Двое пожарных отравились угарным газом, их госпитализировали. Площадь пожара составляет 4,5 тыс. кв.м., обрушились перекрытия.

Научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, проводя теоретические и практические исследования. На территории НИИ также располагается завод.

В то же время в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, так как перешло в частную собственность.

 


 


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