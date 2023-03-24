Сильный пожар в научно-производственном комплексе в Арамиле Свердловской области

В научно-производственном комплексе в городе Арамиле Свердловской области произошёл пожар на площади 3 тыс. кв. м., эвакуировано 110 человек. Тушение пожара осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью и сильным задымлением. Уже произошло обрушение стены здания на площади сто квадратных метров. Видео.

Научно-производственный холдинг ВМП производит лакокрасочные материалы для промышленного применения, антикоррозионные материалы для металла и бетона, огнезащитные составы. Завод был торжественно открыт в феврале 2020 года, в него вложен миллиард рублей. Продукция завода была востребована и в ВПК.