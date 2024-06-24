США планируют увеличить производство боеприпасов для ВСУ благодаря заводу в Техасе. Пентагон намерен нарастить производство 155-миллиметровых снарядов для ВСУ с примерно 30 тысяч в месяц до 100 тысяч к концу 2025 года.

Латвия потратит доходы от замороженных российских активов в Евросоюзе для грантов в производстве FPV-дронов. В 2024 году в Латвии предполагается закупить изделий на 10 миллионов евро для производства беспилотников для Украины.

Украинская квазигосударственность своим существованием представляет угрозу для жителей России, пояснил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов: «Пока существует эта квазигосударственность, оттуда нам будут исходить угрозы в любом виде: в виде покушений на личную безопасность любых людей в Российской Федерации, на гражданские объекты».



