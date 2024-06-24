 

Провал фестивалей плова

Редакция АПН вместе со всей страной скорбит о жертвах вчерашних террористических атак - как той, что произошла в Крыму, так и той, что произошла в Дагестане.
 
О последней нам, однако, хотелось бы сказать подробнее, так как предпосылки, которые к ней привели, для нас очевидны.
Эти предпосылки - хамское, возмутительное бездействие абсолютного большинства всех тех лиц и организаций, которые у нас отвечают за правоохрану и межнациональные отношения.
 
Напомним, что это - не первый массовый инцидент нарушения межнационального мира в Дагестане, а второй. Первый был в конце прошлого года, когда толпа откровенных подонков в смеси с тупыми дураками захватила аэропорт в поисках несуществующих беженцев из Израиля и намеревалась с ними расправиться.
 
Власти решили демонстративно всю эту толпу простить, наказав считанные единицы из тысяч участников беспорядков.
Многие государственные и общественные деятели выступали со всякого рода оправданиями "неразумных", в том числе со ссылками на политику Израиля и его действия в секторе Газа. Как будто, у нас политика Израиля должна определять, допустим межнациональный погром или нет.
 
Какие конкретно меры были приняты?
 
По сообщению Коммерсантъ, на конец декабря было рассмотрено 242 административных дела в отношении участников беспорядков: 104 правонарушителя были арестованы на срок до десяти суток, 94 человека получили штрафы в размере от 3 тыс. до 10 тыс. руб., 42 участникам беспорядков были назначены обязательные работы. Также было возбуждено уголовное дело об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), по нему проходят пять человек, один из них обвиняется также в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет колонии).
 
По всей видимости, это оказалось мощным сигналом того, что можно.
Раз в 2023 им можно было громить аэропорт в поисках евреев за мелкий прайс (даже 10 тысяч рублей - вряд ли разорят кого-то из оштрафованных), в 2024 оказалось можно поджигать православные церкви и синагогу.
 
 
Нет, конечно, мы далеки от того, чтобы утверждать, что именно наказания нарушителям определяют межнациональный мир в стране.
 
Но выражения демонстративной моральной солидарности погромщикам и мягкое раздувание антисемитизма с переводом стрелок на Израиль - это хороший маркер для публичных персон, что их нужно отставлять от телеэкрана и вообще публичной политики. Вот буквально - каждый публичный деятель, кто в прошлом году высказывался в стиле "погромощиков аэропорта можно понять, потому что" - должен уйти с госслужбы, должен быть как минимум оштрафован за призывы к массовым беспорядкам.
 
И ещё.
 
Первое полугодие 2024 года ознаменовалось борьбой патриотической общественности с лидером бывшей партии, а ныне общественного движения "Патриоты России" Геннадием Семигиным. Пиррова победа была одержана - Семигина убрали с поста Комитета по делам национальностей Госдумы, оставив в его составе.
 
А чем же занят комитет? Стилистика деятельности осталась абсолютно той же.
Мы даже не будем подробно комментировать тот факт, что 55 новостей на странице комитета, которые мы увидели с 1 апреля, 18 присутствуют с  фотографией господина Семигина.
 
Зададимся другим вопросом.
 
 
Вот вчера произошла мерзкая, вызвавшая громадный резонанс провокация. А где позиция Комитета? На его страницах - обсуждение бюджета и фестиваль самоваров. Спасибо, конечно, что после критики непрерывных "фестивалей плова" как выражения национальной политики в России, мы получили русский акцент... во всё той же политике.
 
Посмотрим на то, что же сообщал гражданам Комитет по делам национальностей ГД РФ по поводу прошлогодних антисемитских беспорядков в Махачкале? Вот и вот. Уверены, что любой вменяемый человек сочтёт эти тексты за убогое бормотание напуганного бюрократа и не более того.
 
Комитет как в прошлом году не считал своим делом высказываться по актуальным, горящим вопросам национальной политики, так и сегодня - молчит. Хотя оценка событий должна была быть дана сразу по факту, на экстренном заседании. А чем эти люди занимаются?
 
Похоже, Государственной Думе РФ нужно будет полностью сменить состав этого комитета. Иначе эффективной национальной политики в стране вообще не будет.
 
 
 
 
 
 
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