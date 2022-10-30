Во время давки в Сеуле погибли 153 человека, в том числе 4 гражданки РФ

В сеульском районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина произошла давка, закончившаяся гибелью, как минимум, 153 человек, ещё 103 человека пострадали. На праздник собрались около ста тысяч человек, попавшие в толпу в узком переулке недалеко от отеля "Гамильтон". Давка началась около 22:30 в субботу. Заведения, расположенные около места, где она произошла, не впускали
людей, пытавшихся спастись от толпы, выгоняли их на улицу. Среди погибших двадцать два иностранца, в том числе четыре россиянки
20-30 лет (большинство пострадавших в давке -- молодые женщины). Вместе с тем в соседних переулках продолжалось веселье. К девяти утра воскресенья власти Сеула получили 3,7 тыс. заявлений о пропаже граждан
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