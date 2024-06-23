Искусственный интеллект и проблематика свободы: Ноосферный аспект свободы

Несколько последних лет активно развивается такой класс искусственных интеллектов (ИИ / и скинов), как LLM (Large Linguistic Models). Этому классу принадлежат широко известные GPT-чат от Open AI, Giga Chatот Сбера, Gemini от Google, и многие другие. Причем алгоритмы производят по запросам на разных языках не только тексты, но и картинки, музыку, видео.
Близится то время, когда LLM будут способны работать с текстами столь же качественно, как и люди, и тогда они могут получить возможность прямой работы с центральной частью библиотек человеческих текстов – человеческих эпистем [1] – наряду с соответствующими эпистемными сообществами [2].
Данный ноосферный аспект свободы требует к себе внимания, поскольку то, что называют когнитивными войнами с ним связан напрямую. Максима «Хочешь победить своего врага–воспитай его детей» – она тоже об этом.
А тут, с развитием LLM, доступ к формированию картин мира людей может получить совершенно нечеловеческое образование…
[1] Эпистема – библиотека текстов человечества. Может быть подразделена по языкам и направлениям. Обычно ядра таких разделов контролируются специально отбираемыми сообществами людей – эпистемными / эпистемическими сообществами, которые среди прочего ответственны за качество текстов в центральной части эпистемы, в том числе и новых, за педагогический корпус текстов – то, на чем обучают молодежь, за воспроизводство своего сообщества.
[2] Эпистемные / эпистемические сообщества – обычно саморегулируемые сообщества людей, отвечающих за свои разделы эпистемы. Среди прочего в их сферу ответственности входит поддержание стандартов своей работы, поддержание структуры и качества центральной части эпистем, контроль качества за новыми текстами, комментирование важных текстов и идей, поддержание педагогического корпуса текстов, воспроизводство себя.