Искусственный интеллект и проблематика свободы: Ноосферный аспект свободы

Несколько последних лет активно развивается такой класс искусственных интеллектов (ИИ / и скинов), как LLM (Large Linguistic Models). Этому классу принадлежат широко известные GPT-чат от Open AI, Giga Chatот Сбера, Gemini от Google, и многие другие. Причем алгоритмы производят по запросам на разных языках не только тексты, но и картинки, музыку, видео.

Близится то время, когда LLM будут способны работать с текстами столь же качественно, как и люди, и тогда они могут получить возможность прямой работы с центральной частью библиотек человеческих текстов – человеческих эпистем [1] – наряду с соответствующими эпистемными сообществами [2].

Но эпистемы активно участвуют в воспитании молодежи, в формировании картин мира людей, тех контекстов, которые вовлечены в принятие людьми своих решений. Возникает риск того, что основания человеческих действий будут контролироваться и скинами, или, взяв метафору Ю. Харари , нечеловеческим / инопланетным разумом.





И тут, в дополнение к прочему, что несет такой риск, получается еще и интересный прострел в проблематику свободы .





Для облегчения понимания, имеет смысл напомнить про интеллектуальный ход К. Скиннера с введением предыдущего – республиканского – аспекта данной проблематики: представим, что у некой группы людей господин настолько хорош, что в части свободы-от и свободы-для у них нет никаких ущемлений. Насколько свободны ли эти люди?





По аналогии с этим, можно озадачиться вопросом: если картину мира каждого человека некой группы, его МойМир , формирует кто-то, кто притом не ущемляет этих людей по прочим аспектам свободы – ни в свободе-от, ни в свободе-для, ни даже в республиканской свободе – то насколько свободны эти люди?

Или, используя общеизвестную метафору: Когда свои, родные, тараканы в головах людей некой группы не выживают под натиском чужих тараканов, тараканов из стороннего для этих людей и им неподконтрольного источника формирования смыслов, – насколько свободны эти люди?





Данный ноосферный аспект свободы требует к себе внимания, поскольку то, что называют когнитивными войнами с ним связан напрямую. Максима «Хочешь победить своего врага–воспитай его детей» – она тоже об этом.

А тут, с развитием LLM, доступ к формированию картин мира людей может получить совершенно нечеловеческое образование…