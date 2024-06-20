 

Путин объяснил, что Харьков и превентивный ядерный удар РФ не нужны

 

Выступая на пресс-конференции во Вьетнаме, президент РФ Владимир Путин сказал, что у Вооруженных сил РФ нет намерений подходить к Харькову, а есть только намерение отодвигать линию фронта в направлении Харькова, что, по его словам, послужит обеспечению безопасности Белгорода.

Также РФ не нужна возможность наносить превентивный ядерный удар, так как "в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", заявил Путин.

 

Пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что будущее Украины - в НАТО: «Будущее Украины в НАТО. Она станет членом НАТО. Мы дали это ясно понять».

 


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