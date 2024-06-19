Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке, Херсонской и Харьковской областях

Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке беспилотников ВСУ: полностью сгорел частный жилой дом в Вергилёвке, повреждён частный жилой дом в Мокрой Орловке, повреждены два частных дома в Новостроевке-Первой, один - в Грайвороне, один - в Головчине. В самом Белгороде повреждены частный дом и гараж. Два дрона атаковали Грайворон и взорвались на одной из центральных улиц. В Безымене два дрона спикировали на частный дом. В Краснояружском районе три FPV-дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие и домовладение.

В Курской области дрон атаковал жилой дом в Тёткине. Также в Тёткине ранен мужчина, легковой автомобиль которого атаковал украинский коптер.

В Азове наконец удалось локализовать на 3200 кв. м. пожар, который возник в результате атаки украинских беспилотников на нефтебазу в ночь на 18 июня.

В больнице умер офицер Антон Микужис, 13 июня сопровождавший группу журналистов НТВ и попавший под обстрел ВСУ в Горловке. Ранее умер оператор Валерий Кожин. Алексей Ивлиев лишился руки. В Петровском районе Донецка украинским обстрелом у остановки общественного транспорта ранены женщины 1955 и 1981 г.р. и девушка 2007 г.р. Одна из женщин затем скончалась, также сообщается о смерти мужчины. Повреждены два жилых дома в Кировском районе города.

В Коханах Херсонской области от украинского обстрела погиб мирный житель. В Новой Каховке БПЛА влетел в квартиру многоквартирного дома. В Каховке украинцы атаковали дроном автомобиль с семьёй, сын погиб.

Обстреляна подстанция в селе Бурчак Запорожской области, 435 абонентов остались без света. Местный житель 1957 г.р. ранен в результате атаки беспилотника ВСУ на село Новофедоровка в Запорожской области.

В результате обстрела Первомайска, ЛНР, пострадало остекление административных учреждений, учреждений культуры и образования, а также жилых многоквартирных домов.

Один человек погиб, ещё один ранен в результате удара, нанесенного украинским дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю на подконтрольной РФ части Харьковской области (между сёлами Богдановское и Таволжанка Купянского района).







