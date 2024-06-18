В Приморье задержали банду мигрантов-насильников, в Москве при расследовании отравления салатами нашли нелегалов

Следственные органы Приморья возбудили уголовное дело о групповом изнасиловании мигрантами из Узбекистана сотрудницы кафе на пляже во Владивостоке. Дело возбуждено по п. "а, б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (групповое изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", задержаны пятеро подозреваемых, из них четверо пытались покинуть страну. Они подозреваются также в совершении изнасилования в центре Владивостока. У всех мигрантов истёк срок законного пребывания в РФ.

В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы покупными салатами задержаны три человека, в ходе расследования выявлен факт незаконной регистрации нескольких иностранных граждан по месту пребывания. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. В Следственном комитете отметили, что "для оптимизации своей деятельности и получения дополнительной прибыли руководством коммерческих организаций было незаконно организовано оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана". По состоянию на 17 июня с симптомами ботулизма в столичные больницы и клиники обратился 121 человек. 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации.

В Петербурге мигрант из Узбекистана выбросил жену в окно шестого этажа, она не выжила.

В Москве задержан 23-летний мигрант, который нырял и трогал купающихся в озере школьниц.

