Гегемон как автор суицида мира.

Так вот оказывается для чего изначально нужны были всяческие глобализационные заманухи Гегемона: глобальный доллар-пустышка (искусственная зелёная кровь мира), глобальная интернет-сеть (нервы и фейки-глюки мира ) и, наконец, глобальная повсеместная натовская дубинка мира. Теперь эту замануху, как инструмент управления миром, отключают.

Поэтому США в День Росси ввели новые масштабные санкции. В черный список попали 33 человека и свыше 200 структур из России и Китая, включая казанское опытное конструкторское бюро «Союз». Под санкциями оказалась Московская биржа— она приостанавливает торги долларом иевро. Также Штаты запретили оказывать России услуги, связанные с IT и облачными сервисами.





Также Штаты запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT - консультирования и проектирования любому лицу на территории России. Это решение вступит в силу с 12 сентября.

Под вторичные санкции США попали компании из Болгарии, Казахстана, Сербии, Киргизии, Китая, Южной Африки, Турции, ОАЭ, которые помогали России обходить западные санкции. Минфин США объявил, что готов ввести санкции против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, включая Сбербанк и ВТБ.





Вот мои размышления на этот счёт:

1. Будет ли в перспективе мир начинать пользоваться заманухами Гегемона? Конечно будет. Гегемон не учёл фактора, что есть энергетические и сырьевые ресурсы мира, которые глобализировать неразвитые, но амбициозные международные субъекты, не дадут. Они стали умнее. Более того, проекты лишения стран своих жизнеутверждающих ценностей, суициду подобно. Суицид всего Мира - это серьёзно.

2. С помощью санкций Гегемона, россияне-обыватели детально глубже познают о тех ценностях и потенциале России, о которых даже не знали. Это полезно. В будущем эта инвентаризация пригодится. Мы должны знать то, что мы имеем.

3. Рядом с нами ходят экономические наводчики и подсказчики Гегемона, которые структурно прописывают зоны экономических ударов. Нужны меры на этот счёт.

4. Если так дальше пойдёт, то многим странам мира придётся платить Гегемону согласно постмегаэкономике за то, что они:

а) Находятся на поверхности земного шара.

б) Катаются и вращаются на космической карусели вокруг Солнца. Эти карусели будут платными для всех стран мира, так как Гегемон гарант стабильности этого вращения.

в) Дышат глобальным земным воздухом. Квантование воздушного пространства пока невозможно, но позднее, Гегемон не только воздушное пространство, но и вакуум сможет заквантовать и будем мы получать куски Пространства и Свободы дозировано, согласно хорошему поведению, оцененному Гегемоном. Неспроста Луна уже поделена на зоны Гегемона.

5. Шутка шуткой, но психопатологические установки избранности и неадекватной мании величия Гегемона в мире должен оценивать какой-то Мировой Эксперт-Психиатр. Всяческие ООНы и ПАСЕ... себя исчерпали. Нужен Психиатр по имени БРИКС.

6. Гегемон в глубине своей, видимо понимает, что отстроенная им голономность (целостность) мира не позволит разрушать его составляющие элементы. Мир стал единым организмом и буллинговать его части - это утопия, которая бумерангом уничтожает сам Гегемон. Поэтому в этих санкциях Гегемона есть свои пределы, выходящие на выживание самого Гегемона. Но если эти пределы не будут контролироваться, то вероятность процессов Суицида Мира будет возрастать. И механизм этого раскрыт мною выше.



