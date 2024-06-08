Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

На рекламном баннере поверх насыпанного над бункером слоя изображена травка, прочие прелести. В регионах планеты, где Физику дети изучают по желанию, а по факту - не изучает толком практически никто, сложно сформировать у публики понимание, что этот смешной бункер, присыпанный песочком, ничего не будет значить при затяжной серии взаимных ядерных ударов. Что за толстыми стенами и бетонным потолком кислорода хватит на некоторое количество часов. А потом всё. Что никакой травки после удара поверх бункера уже не будет. Там будет плюс-минус лунный пейзаж. Серо-чёрное небо. Пыль и пепел, а если случится разбудить вулканы, то заодно и вулканический пепел, разрезающий легкие миллионами микролезвий, мгновенно вызывающий внутрилегочное кровотечение на вдохе. Если предстоит бить ракетой, начиненной ядерным зарядом в вулкан, например в Йеллоустоун, такого пепла на выходе будет более чем.

С интересом посмотрел видеоматериалы по ПМЭФ, проходившему накануне в Санкт-Петербурге форуму.

Политолог в роли харизматичного модератора, внешность и взгляд которого столь же остро выразительны, как наконечник бомбы «Малыш», сброшенной 6 августа 1945 года бомбардировщиком «Enola Gay» на японский город Хиросима. Рядом - его собеседник, понижающий до умеренного градус дискуссии относительно перспектив использования ядерного оружия. Политолог, наоборот, является одним из сторонников немедленного, и, если необходимо, превентивного применения ядерного оружия. Ему доверено представить главную идеологическую доктрину. Мало кто понимает, сколь это символично. Специалисты поймут.

— Но Содом и Гоморра были преданы огню, мой Император. В назидание остальным.

Сам Господь не пощадил их.

— Не стоит рассуждать о Страшном суде, о таких вещах, в суе. Пойдите, и напишите лучше что-нибудь полезное.

Новое учение. Для потомков.

Диалог, достойный Средневековья или самого Рима. Быть может, времён Торквемады или значительно раньше. Быть может, мы уже где-то близко. Практически перед лицом самого Господа. Практически дошли. Быть может.

Спрос на бункеры в современном обществе не рождается на пустом месте. Разбалансировка международных систем безопасности налицо. Европейский континент целиком, от Атлантики до Урала, уже практически формально обозначен регионом геополитического военного конфликта с использованием ядерных систем вооружения. Вряд ли всё ограничится Европой. И пока не наблюдается никаких признаков деэскалации. Наоборот. Только хардкор.

Медиа разных стран демонстрируют возможные сюжеты апокалиптической схватки будущего. Эффектные графические материалы. Видеоконтент на базе компьютерных игр. Успокаивают. В надежде, что подобные кадры скоро станут рутиной.

«Не смотрите наверх.»

Что стоит делать обычному человеку в такой ситуации? Перед тем, как приступать к покупке бункера, или к рытью оного на заднем дворе, стоит потратить какое-то время на школьный курс Физики. Посмотреть какие-нибудь материалы на видеосервисах, относительно перспектив выживания в эпицентре ядерного взрыва. Ведь, собственно, при неблагополучных раскладах, эпицентр будет везде. Ну, быть может, кроме Антарктиды. Но там не предлагают к продаже бункеры, да и кислорода, и солнечных дней в постапокалиптическом мире там, на полюсах, также никто не обещает.

Помню, когда-то давно был представлен весьма резонансный в своё время фильм «Нити», 1984 года, снятый Би-Би-Си. С простыми спецэффектами, но абсолютной реалистичностью. Вот его точно следует поискать на видеосервисах, к ознакомлению.

После прочитывания курса Физики можно посмотреть фильм великого Ларса Фон Триера «Меланхолия», послушать композицию Рихарда Вагнера, использованную в качестве саундтрека. Сделать соответствующие выводы.

Полагаю, разумно подготовиться к финальной сцене картины наяву - припасти бутылку красного Ламбрушко, или, если кто не фанат алкогольных напитков, купить хорошего крепкого чая. Чтобы заварив его, или, откупорив бутылку, с бокалом выйти на балкон, террасу или в сад.

Сбегать в какие-либо убежища и подвалы вряд ли имеет смысл, хотя, наверное скоро начнут всех дрессировать какими-нибудь сбеганиями. Ещё и противогазы обяжут натянуть, чтоб привыкали. Все будут бегать строем, туда и обратно, дебильно улыбаясь и подпрыгивая, с какими-нибудь жизнеутверждающими футбольными речёвками. Мир глупцов будет с хоботками бегать по лесенкам. Вверх-вниз. Слоники. В Царстве Количества.

Финальная сцена картины уже совсем близко. Вряд ли в наших силах что-либо изменить. Если всё и дальше будет катиться по нарастающей, как катится в последние месяцы, нам останется лишь проявить невозмутимость в последних кадрах «Меланхолии», в главной роли с каждым из нас.

Сайт компании с бункерами https://solidbunkers.pt/













