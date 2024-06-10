 

В Красноярске осудили азербайджанцев за убийство и покушение, в Подмосковье мигрант домогался 10-летней девочки

 

Красноярский краевой суд признал четверых азербайджанцев виновными в убийстве мужчины и покушении на убийство супружеской пары в красноярском городе Шарыпово. В августе 2023 года в 6-м микрорайоне Шарыпово пьяные азербайджанцы приставали к проходившей мимо девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за неё. Мигранты вызвали ещё одного приятеля, который принёс арматуру и два строительных молотка-кирки, после чего все четверо напали на потерпевших и нанесли им множественные удары арматурой и молотками. Один из подсудимых наносил удары ножом, который у него был с собой. От ножевых ранений тридцатилетний мужчина скончался на месте, а 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу доставили в больницу с различными травмами.

Лишь один обвиняемый был приговорён к 17 годам колонии строгого режима и компенсации в 1 млн рублей родственникам погибшего, остальным дали по 4 года колонии общего режима. 

Азербайджанцы выполняли в РФ дорожные работы, однако на суде они заявили, что не говорят на русском языке и потребовали переводчика.

 

В подмосковном Орехове-Зуеве продавец хот-догов из Таджикистана затащил десятилетнюю девочку в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах, а также щупать ребёнка. Девочке удалось вырваться и убежать, она рассказала о произошедшем матери. По подозрению в домогательствах задержан 31-летний Обидчон М.. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). 

В Крыму мигранты толпой избили гулявшего по парку россиянина.

В Ростове-на-Дону раскрыли банду из нелегальных таджикских мигрантов и новых россиян, которая похитила уроженца Таджикистана, избила его и требовала за него выкуп. Родственники таксиста заявили в полицию о похищении, ростовские силовики (ФСБ, уголовный розыск МВД и ОМОН) провели успешную совместную спецоперацию.  
В Ивановской области разоблачена преступная группа, организовывавшая фиктивные браки для граждан Афганистана. Задержаны уроженец Афганистана и двое жителей Иванова, которые искали женщин с российскими паспортами, за деньги соглашавшихся формально выйти замуж за иностранцев. За такую услугу «невесты» получали от 10 до 20 тысяч рублей. 
 
Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание на исламизацию русских сказок «Репка», «Колобок» и «Теремок». На обложках новых «Репки» и «Колобка» изображены женщины в платках и бородатые мужчины с остриженными усами. «Колобок сделан по халяльному рецепту?» — поинтересовался Матвеев. Сам факт появления подобной детской литературы он назвал провокацией. «Русские народные сказки без "исламской" переделки нельзя читать "приезжим" детям? Плохому научат?» — задался вопросом депутат.

 


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