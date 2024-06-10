В Красноярске осудили азербайджанцев за убийство и покушение, в Подмосковье мигрант домогался 10-летней девочки

Красноярский краевой суд признал четверых азербайджанцев виновными в убийстве мужчины и покушении на убийство супружеской пары в красноярском городе Шарыпово. В августе 2023 года в 6-м микрорайоне Шарыпово пьяные азербайджанцы приставали к проходившей мимо девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за неё. Мигранты вызвали ещё одного приятеля, который принёс арматуру и два строительных молотка-кирки, после чего все четверо напали на потерпевших и нанесли им множественные удары арматурой и молотками. Один из подсудимых наносил удары ножом, который у него был с собой. От ножевых ранений тридцатилетний мужчина скончался на месте, а 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу доставили в больницу с различными травмами.

Лишь один обвиняемый был приговорён к 17 годам колонии строгого режима и компенсации в 1 млн рублей родственникам погибшего, остальным дали по 4 года колонии общего режима.

Азербайджанцы выполняли в РФ дорожные работы, однако на суде они заявили, что не говорят на русском языке и потребовали переводчика.

В подмосковном Орехове-Зуеве продавец хот-догов из Таджикистана затащил десятилетнюю девочку в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах, а также щупать ребёнка. Девочке удалось вырваться и убежать, она рассказала о произошедшем матери. По подозрению в домогательствах задержан 31-летний Обидчон М.. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В Крыму мигранты толпой избили гулявшего по парку россиянина.