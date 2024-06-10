 

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за "опасное вождение"

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за "опасное вождение". Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за "опасное вождение" в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения виновному грозит лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

Предполагается, что "опасное вождение" будет выявляться по фото или видеозаписи.

Также россиянам могут разрешить снимать с регистрации угнанную машину, соответствующая поправка поддержана профильным думским комитетом по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Водителей будут штрафовать за "опасное вождение"
» В Госдуму внесен законопроект о штрафах работодателей за «серые» зарплаты
» Госдума хочет сделать вождение в состоянии опьянения уголовным преступлением
» Россиян будут штрафовать за опасное и неосторожное вождение
» Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о "резиновых квартирах"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Субъектность России и США.

Субъектность России и США.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В Красноярске осудили азербайджанцев за убийство и покушение, в Подмосковье мигрант домогался 10-летней девочки

  • 11:53
  • 191

Дефицит российского бюджета за январь-май составил почти триллион рублей, но доходы выросли

  • 11:34
  • 151

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшая в Запорожской

  • 11:05
  • 180

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за "опасное вождение"

  • 10:47
  • 183
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru