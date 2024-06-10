Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за "опасное вождение". Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за "опасное вождение" в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения виновному грозит лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

Предполагается, что "опасное вождение" будет выявляться по фото или видеозаписи.

Также россиянам могут разрешить снимать с регистрации угнанную машину, соответствующая поправка поддержана профильным думским комитетом по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.