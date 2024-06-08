 

Путин рассказал об отсутствии в РФ осмысленной миграционной политики

В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, рассказал президент страны Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. Он вспомнил, что раньше вопросами приезжих занималась Федеральная миграционная служба, которую «погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности». По словам президента, большой вопрос, насколько эффективно показало себя это решение. 

В Чите задержали пятерых среднеазиатских мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании пятнадцатилетней школьницы. Трое из них пытались скрыться за границей, но были пойманы в Бурятии.
В Раменском (Подмосковье) бандиты из Грузии нокаутировали молодого сотрудника уголовного розыска. Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", "сторонник запрещённой идеологии АУЕ Дмитрий Данелия сначала назвал полицейского «мусором», а потом ударил его исподтишка в челюсть, что привело к перелому в двух местах. Преступника буквально спасли от правосудия родственники и «братья» из ОПГ диаспоры. Сначала отец Данелии пообещал сам отвести сына в отдел, но отвёз в аэропорт. Обманул? Кто бы мог подумать. А потом волшебным образом статью с 318-й переквалифицировали на 112-ю".

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