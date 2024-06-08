Хроники цифрового закрепощения

Минцифры России хочет в 2025 году ввести запрет для бизнеса на обращение в государственные органы в любом виде, кроме электронного, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.



От себя добавлю: новость плохая. С уверенностью 99% могу предположить, что «для бизнеса» на самом деле будет означать «для юридических лиц и ИП». А это значит, что все ТСЖ и СНТ, работающие на голом энтузиазме соседок-пенсионерок, тоже будут вынуждены общаться с государством через компьютер с интернетом и ЭЦП. Кто хоть раз пытался сам настроить ЭЦП, крипто-про и прочее цифровое мракобесие — тот знает, в какие танцы с бубном это выливается. Я, познакомившийся с компьютерами ещё в раннем детстве и имеющий первый диплом программиста, далеко не всегда с этим справляюсь, спасает наличие нескольких машин с разными ОС. А как будет с этим разбираться люди, имеющие ноутбук «из коробки», на котором только печатали документы и отправляли почту — сами понимаете. Либо никак, либо за денюжку.



Итак, бизнес (особенно малый) получает издержки. Для большинства терпимые, для объединений граждан типа означенных ТСЖ и СНТ — серьёзные (там даже председатели не всегда зарплату получают), но для всех — нервирующие. Но намоленные айтишники получают очередную кормушечку.



Кроме того, в сложных случаях иногда спасает устная беседа с чиновником. Никакой коррупции: просто бывает необходимо объяснить, что конкретно нужно, потому что электронные заявки имеют строго установленную форму, в которую всё не впихнёшь. И тут мы видим ещё один круг бюрократического ада: если куда и дозвонишься, то только в колл-центр с кукушками, либо того хуже — «голосовому помощнику», который способен довести до белого каления похлеще самой хабалистой чиновницы. А московские органы власти, например, вообще берегут телефоны исполнителей аки военную тайну. Подозреваю, что не только московские.



Я уже молчу про такой забавный факт, что законодательство вообще нигде не предусматривает обязанность иметь компьютер, интернет, оплачивать лицензию крипто-про и т.д. Но это уже давно почему-то подразумевается, как и поголовная обеспеченность смартфонами.

Кстати, с лицензией тоже есть прикол: УКЭП ФНС, например, в базовом варианте может работать только на одной машине. Хочешь поработать с домашнего компа — плати ещё, либо за лицензию на него, либо за неограниченную лицензию.



А главное, это вообще ни для чего не нужно. Да, электронные услуги зачастую действительно исключительно удобны. Но не для всех и не всегда.

Так что просто очередная лучезарная инициатива для повышения показателей цифровизации.

Забавно, кстати, что это совершенно необязательно приведёт к сокращению бумажного документооборота. Злые языки поговаривают, что в самом министерстве-инициаторе с этим всё не так однозначно, и после известных событий в Москва-сити люди натурально бегали по двору и ловили разлетевшуюся документацию. А в Арбитражный суд города Москвы, например, любые документы можно отправить через электронную систему, вот только судья, как правило, потом обязывает принести всё присланное в распечатанном виде...

