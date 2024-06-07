 

Путин объяснил, что новая мобилизация не нужна, потому что "мы выдавливаем противника"

 

У России нет необходимости проводить новую мобилизацию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. Путин осознаёт, что действующего российского контингента недостаточно, чтобы победить в специальной военной операции максимально быстро, но и не считает это необходимым.

«Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию», — заверил Путин.

 

19 человек погибли, ещё пятеро ранены при украинском обстреле села Садовое в Херсонской области, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 

До 53 возросло число раненых при украинском обстреле жилых кварталов Луганска 7 июня (четверо погибли).


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